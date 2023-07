Exposition d’art Serge Koepf et Alain Bariou Chapelle Saint Germain St molf Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Exposition d'art Serge Koepf et Alain Bariou
21 – 27 août
Chapelle Saint Germain

Exposition d'art à la chapelle Saint Germain : Serge Koepf et Alain Bariou.

Chapelle Saint Germain
Rue de la Duchesse Anne 44350 St molf
St molf 44350
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-08-21T14:30:00+02:00 – 2023-08-21T18:00:00+02:00

