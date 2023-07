Découvrez une chapelle bâtie sur une source miraculeuse Chapelle Saint-Germain Laroque-Timbaut Catégories d’Évènement: Laroque-Timbaut

Lot-et-Garonne Découvrez une chapelle bâtie sur une source miraculeuse Chapelle Saint-Germain Laroque-Timbaut, 16 septembre 2023, Laroque-Timbaut. Découvrez une chapelle bâtie sur une source miraculeuse 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Germain Gratuit. Entrée libre. Depuis le village de Laroque-Timbaut, longez les anciens remparts pour atteindre le vallon Saint-Germain et laissez-vous charmer par la chapelle et sa source légendaire… Chapelle Saint-Germain Bourg, 47340 Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Charlemagne apprit que l’armée de Roland fut guérie par une eau miraculeuse. Il fit donc édifier quelques années plus tard cette chapelle, qu’il appela Saint-Germain. L’empereur avait une profonde dévotion pour ce saint homme, qui avait été évêque de Paris au VIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00
2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

