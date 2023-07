Concert du duo Philippe Francès et Michel Herblin Chapelle Saint-Front Couze-et-Saint-Front, 1 août 2023, Couze-et-Saint-Front.

Couze-et-Saint-Front,Dordogne

Un Chemin de Vie en Chansons est le titre du spectacle proposé. Sur des chansons qu’il a écrites, d’influences variées ( bossa, swing, blues, folk…), Philippe, à la guitare et au chant, déroule son chemin de vie : une occasion de partager humour, questionnements, tendresse… Michel à l’harmonica illumine le spectacle par sa sensibilité et son sens de la mélodie..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . EUR.

Chapelle Saint-Front

Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Un Chemin de Vie en Chansons is the title of this show. On songs he has written, with various influences (bossa, swing, blues, folk…), Philippe, on guitar and vocals, unfolds his life’s journey: an opportunity to share humor, questioning, tenderness… Michel, on harmonica, illuminates the show with his sensitivity and sense of melody.

Un Chemin de Vie en Chansons es el título de este espectáculo. A partir de canciones de su autoría con influencias variadas (bossa, swing, blues, folk…), Philippe, a la guitarra y a la voz, despliega el recorrido de su vida: una oportunidad para compartir humor, preguntas y ternura… Michel, a la armónica, ilumina el espectáculo con su sensibilidad y su sentido de la melodía.

Un Chemin de Vie en Chansons (Ein Lebensweg in Liedern) ist der Titel der vorgeschlagenen Aufführung. Zu selbstgeschriebenen Liedern mit verschiedenen Einflüssen (Bossa, Swing, Blues, Folk…) rollt Philippe mit Gitarre und Gesang seinen Lebensweg auf: eine Gelegenheit, Humor, Fragen und Zärtlichkeit zu teilen… Michel an der Mundharmonika beleuchtet die Show mit seiner Sensibilität und seinem Sinn für Melodien.

Mise à jour le 2023-07-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides