Visite libre de cette chapelle à Carcassonne Chapelle Saint-François-Xavier Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne.

Visite libre de cette chapelle à Carcassonne 16 et 17 septembre Chapelle Saint-François-Xavier Gratuit. Entrée libre.

Déambulation libre dans la chapelle.

Chapelle Saint-François-Xavier 50 rue Barbes,11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie Les pénitents blancs, la confrérie des plus riches, ont érigé une chapelle dédiée à saint François-Xavier dans les années 1830, grâce à la générosité du chanoine François Xavier Pinel (21.12.1764 – 14.06.1837), membre de la famille des négociants.

Prêtre non constitutionnel et émigré au Portugal en 1792, il fut nommé curé de Saint-Vincent en 1804, puis vicaire général de l’évêché. La chapelle est ensuite devenue la propriété de l’église Saint-Vincent avant d’être achetée par la mairie et occupée successivement par diverses associations à vocation culturelle. Entièrement rénovée en 2023, elle est désormais un lieu de culture et de patrimoine géré directement par la mairie. Parking souterrain à 300 mètres. Boulevard à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Mairie de Carcassonne