Mortagne-au-Perche La chapelle Saint François Chapelle Saint François, 9 rue de Longny 61400 Mortagne-au-Perche (accès par l’hôpital), 31 mars 2023, Saint Germain-De-Loisé. Mortagne-au-Perche La chapelle Saint François 31 mars – 2 avril Chapelle Saint François, 9 rue de Longny 61400 Mortagne-au-Perche (accès par l’hôpital) Petit fils de menuisier et fils de mécanicien agricole, j’ai passé toute mon enfance entouré de savoir-faire artisanal, passant mes journées dans l’atelier du musée de mon père, dans la scierie, avec mon grand père biologiste scientifique et dans le restaurant de ma mère.

Ma relation avec les matériaux et les moteurs est devenue viscérale. J’ai suivi une formation d’ébéniste, en autres à l’Ecole Boulle Paris, dont je sors premier de ma promotion en 2008. J’ai commencé à créer une nouvelle esthétique et à développer de nouveaux matériaux inspirés par le mouvement, l’art du surréalisme, l’artisanat traditionnel et les innovations du scientifique.

Je vous invite à venir voir mes réalisations au sein de la Petite Cité de Caractère de Mortagne-au-Perche. Chapelle Saint François, 9 rue de Longny 61400 Mortagne-au-Perche (accès par l'hôpital)

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

