Cet évènement est passé Concert exceptionnel du trio Hélois Chapelle Saint-Frambourg Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Concert exceptionnel du trio Hélois Chapelle Saint-Frambourg Senlis, 30 septembre 2023, Senlis. Concert exceptionnel du trio Hélois Samedi 30 septembre, 20h00 Chapelle Saint-Frambourg Réservation vivement conseillée (15 euros tarif plein, 10 euros tarif réduit) La Fondation Cziffra est heureuse d’accueillir le trio Hélios, dans un programme allant de Brahms à Liszt tout en passant par Smetana ! Nous vous donnons donc rendez-vous le 30 septembre à 20h00. L’intégralité des recettes du concert sera reversée aux artistes. Chapelle Saint-Frambourg Place Saint-Frambourg Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/concert-exceptionnel-du-trio-helios »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00

2023-09-30T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00 Concert Opéra Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Chapelle Saint-Frambourg Adresse Place Saint-Frambourg Senlis Ville Senlis Departement Oise Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Chapelle Saint-Frambourg Senlis latitude longitude 49.205958;2.585809

Chapelle Saint-Frambourg Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/