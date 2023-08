Concert de l’Harmonie du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de Senlis Chapelle Saint-Frambourg Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Concert de l’Harmonie du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de Senlis Chapelle Saint-Frambourg Senlis, 16 septembre 2023, Senlis. Concert de l’Harmonie du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de Senlis Samedi 16 septembre, 17h00 Chapelle Saint-Frambourg Entrée libre tout public. Venez célébrer le patrimoine vivant lors du concert exceptionnel de L’Ensemble d’Harmonie du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de Senlis.

Les talentueux musiciens de l’Ensemble vous présenteront un programme éclectique qui ravira les amateurs de musique classique. De la virtuosité de la « Rhapsodie Hongroise » de Franz Liszt à l’élégance intemporelle du « deuxième mouvement du Concerto » de Mozart, en passant par un clin d’œil enchanteur à Georges Gershwin avec « Porgy and Bess », chaque morceau a été choisi avec soin pour créer une expérience musicale riche et captivante.

Que vous soyez mélomane averti ou amateur curieux, venez nombreux, en famille ou entre amis, pour partager ensemble cette belle aventure musicale ! Chapelle Saint-Frambourg Place Saint-Frambourg Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:15:00+02:00

Chapelle Saint-Frambourg Place Saint-Frambourg Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

