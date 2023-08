Visite de la Chapelle Saint Fiacre, à Treffiagat Chapelle Saint-Fiacre Treffiagat Catégories d’Évènement: Finistère

Treffiagat Visite de la Chapelle Saint Fiacre, à Treffiagat Chapelle Saint-Fiacre Treffiagat, 16 septembre 2023, Treffiagat. Visite de la Chapelle Saint Fiacre, à Treffiagat 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Fiacre Entrée libre Cette petite chapelle, située un peu à l’écart du centre de Treffiagat, date du XVème – XVIème siècle. Elle est dédiée comme son nom l’indique à Saint Fiacre, saint guérisseur, patron des jardiniers. On fête ce pardon le 1er dimanche de septembre.

À une époque, les marins venaient balayer la chapelle et ils jetaient la poussière du côté où ils voulaient que le vent souffle. C’était leur manière de demander un temps favorable à la pêche.

En période de sécheresse persistante, cette fois, c’était les paysannes qui venaient balayer le sol en respectant un axe, selon la direction d’où la pluie devait arriver.

Une fontaine est située dans le mur du chevet de la chapelle, côté Est, ce qui est assez rare. La fontaine était fréquentée pour la guérison de la coqueluche. Lors de votre visite, descendez les quelques marches et laissez-vous charmer par la voûte en bois en forme de coque de bateau. Elle est peinte en bleu comme traditionnellement pour rappeler la voûte céleste. Chapelle Saint-Fiacre Rue de la Chapelle – 29730 Treffiagat Treffiagat 29730 Finistère Bretagne 02 98 58 14 47 http://www.treffiagat.fr http://treffiagat.bzh/wp-content/uploads/2016/07/Flyer_Chapelle_St_Fiacre.pdf Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 M-Ch GARO Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Treffiagat Autres Lieu Chapelle Saint-Fiacre Adresse Rue de la Chapelle - 29730 Treffiagat Ville Treffiagat Departement Finistère Lieu Ville Chapelle Saint-Fiacre Treffiagat latitude longitude 47.799557;-4.254874

Chapelle Saint-Fiacre Treffiagat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treffiagat/