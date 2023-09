Cet évènement est passé Découvrez cette petite chapelle du XIIe siècle en visite libre ou guidée Chapelle Saint-Etienne Saint-Hilaire-d’Ozilhan Catégories d’Évènement: Gard

Saint-Hilaire-d'Ozilhan Découvrez cette petite chapelle du XIIe siècle en visite libre ou guidée Chapelle Saint-Etienne Saint-Hilaire-d’Ozilhan, 16 septembre 2023, Saint-Hilaire-d'Ozilhan. Découvrez cette petite chapelle du XIIe siècle en visite libre ou guidée 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Etienne Gratuit. Entrée libre. Pour connaître les horaires de visites, contactez le : 07 61 44 03 76, ou rendez-vous sur la page Facebook : www.facebook.com/LaClastre/. Découvrez la chapelle en visite libre ou guidée. Une exposition de peintures sera également installée dans la chapelle pendant ces deux jours. Les visites guidées auront lieu les samedi et dimanche à partir de 14h. Chapelle Saint-Etienne chemin de la carrière des morts, 30210 Saint-Hilaire-d’Ozilhan Saint-Hilaire-d’Ozilhan 30210 Gard Occitanie 07 61 44 03 76 http://www.facebook.com/LaClastre/ La chapelle Saint-Étienne est une chapelle pré-romane remaniée au XIIe siècle. La chapelle fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments historiques depuis le 16 septembre 1941, date à partir de laquelle elle a fait l’objet d’une rénovation dont la partie la plus importante est constituée par la restitution de la couverture en pierre calcaire.

Il s’agit aujourd’hui de poursuivre sa rénovation entamée il y a 30 ans par des habitants du village mais des évènements culturels (concerts, expositions…) y sont également organisés régulièrement afin de faire connaitre ce lieux. Pas de parking mais possibilité de se garer aux alentours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

