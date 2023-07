Visite guidée : Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri de Colombes Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri Colombes, 17 septembre 2023, Colombes.

Visite guidée : Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri de Colombes Dimanche 17 septembre, 15h00 Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri Entrée libre

Au cœur de la chapelle :

Laissez-vous conter l’histoire de cette chapelle et de ses personnages représentés dans les vitraux.

Par la communauté catholique de la chapelle Saint-Etienne Saint-Henri.

Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri 18 boulevard Marceau 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.catho92-colombes.cef.fr Chapelle construite en 1935 par les Chantiers du Cardinal dans le quartier Marceau par l’architecte Henri Vidal, caractéristique du style de l’architecte : parement de moellons avec des motifs symboliques, clocher mur, et à l’intérieur une charpente en lamellé et un ensemble de vitraux de 1945 représentant des saints, par André Pierre et Marthe Oehler. SNCF – Gare du Stade / Bus n° 235

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Benoit Moyen