Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri de Colombes

Une spiritualité bien prégnante :

Signé d’un grand nom de l’architecture, Henri Vidal, cet édifice vous séduira de par sa nef lambrissée et ses beaux vitraux historiés du couple André Pierre et Marthe Oehler, révélés par des panneaux explicatifs.

Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri 18 boulevard Marceau 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.catho92-colombes.cef.fr Chapelle construite en 1935 par les Chantiers du Cardinal dans le quartier Marceau par l’architecte Henri Vidal, caractéristique du style de l’architecte : parement de moellons avec des motifs symboliques, clocher mur, et à l’intérieur une charpente en lamellé et un ensemble de vitraux de 1945 représentant des saints, par André Pierre et Marthe Oehler. SNCF – Gare du Stade / Bus n° 235

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

