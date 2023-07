Ouverture de la chapelle de Gouaux Chapelle Saint-Etienne Gouaux, 29 août 2023, Gouaux.

Gouaux,Hautes-Pyrénées

Cette chapelle romane, classée Monument Historique, possède de magnifiques peintures murales..

2023-08-29 14:00:00 fin : 2023-08-29 16:00:00.

Chapelle Saint-Etienne GOUAUX

Gouaux 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



This Romanesque chapel, classified as a historical monument, has magnificent wall paintings.

Esta capilla románica, declarada Monumento Histórico, posee magníficas pinturas murales.

Diese romanische Kapelle, die unter Denkmalschutz steht, besitzt wunderschöne Wandmalereien.

