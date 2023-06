CONCERT TRAVERSÉE BAROQUE Chapelle Saint Éloi Les Forges, 17 juin 2023, Les Forges.

Les Forges,Vosges

La Bandabera est née de rencontres : celle de la passion pour la musique baroque et les instruments anciens, celle de musiciens passionnés et fédérés par Anne Fredricksen.

Flûtes à Bec Renaissance et Baroque, Cornets à Bouquin, Viole de Gambe et Traverso, accompagnés par le Clavecin, se côtoient aux côtés des voix.

La polyvalence des musiciens permet à l’ensemble d’interpréter un répertoire européen très diversifié, de la période renaissance et pré-baroque.

Entrée libre – chapeau à l’issue du concert. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 22:00:00. 0 EUR.

Chapelle Saint Éloi Rue du 8 mai

Les Forges 88390 Vosges Grand Est



La Bandabera was born of encounters: a passion for Baroque music and period instruments, and a group of musicians federated by Anne Fredricksen.

Renaissance and Baroque recorders, Cornets à Bouquin, Viole de Gambe and Traverso, accompanied by the Harpsichord, join forces alongside the voices.

The versatility of the musicians enables the ensemble to perform a highly diverse European repertoire from the Renaissance and pre-Baroque periods.

Free admission – hats at the end of the concert

La Bandabera nació de encuentros: la pasión por la música barroca y los instrumentos de época, y la pasión de los músicos federados por Anne Fredricksen.

Junto a las voces, tocan flautas de pico renacentistas y barrocas, cornetas a bouquin, violas de gamba y traversos, acompañados por el clave.

La versatilidad de los músicos permite al conjunto interpretar un repertorio europeo muy diverso de los periodos renacentista y prebarroco.

Entrada gratuita – sombreros al final del concierto

La Bandabera ist aus Begegnungen entstanden: aus der Leidenschaft für Barockmusik und alte Instrumente, aus der Leidenschaft von Musikern, die von Anne Fredricksen zusammengeführt wurden.

Renaissance- und Barockschnabelflöten, Cornets à Bouquin, Viole de Gambe und Traverso, begleitet vom Cembalo, treffen neben den Stimmen aufeinander.

Die Vielseitigkeit der Musiker ermöglicht es dem Ensemble, ein breit gefächertes europäisches Repertoire aus der Renaissance und dem Vorbarock zu interpretieren.

Freier Eintritt – Hut am Ende des Konzerts

