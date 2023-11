[Spectacle] L’aventure du jazz Chapelle Saint-Dominique Varengeville-sur-Mer, 9 décembre 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

L’association des Amis de l’Eglise de Varengeville vous propose un concert de jazz avec Philippe Carment au piano, Bruno Rousselet à la contrebasse et Stéphane Chandelier à la batterie.

> Billetterie sur place..

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Chapelle Saint-Dominique

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



The Association des Amis de l’Eglise de Varengeville presents a jazz concert featuring Philippe Carment on piano, Bruno Rousselet on double bass and Stéphane Chandelier on drums.

> Tickets available on site.

La Association des Amis de l’Eglise de Varengeville presenta un concierto de jazz con Philippe Carment al piano, Bruno Rousselet al contrabajo y Stéphane Chandelier a la batería.

> Entradas disponibles in situ.

Der Verein der Freunde der Kirche von Varengeville lädt Sie zu einem Jazzkonzert mit Philippe Carment am Klavier, Bruno Rousselet am Kontrabass und Stéphane Chandelier am Schlagzeug ein.

> Eintrittskarten vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche