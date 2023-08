Ouverture de la chapelle Saint-Corneille en forêt de Compiègne. Chapelle Saint-Corneille-aux-Bois Catégorie d’Évènement: Oise Ouverture de la chapelle Saint-Corneille en forêt de Compiègne. Chapelle Saint-Corneille-aux-Bois, 16 septembre 2023, . Ouverture de la chapelle Saint-Corneille en

forêt de Compiègne. 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Corneille-aux-Bois Entrée libre Chapelle fondée en 1164 et mise en dépendance de l’Abbaye de Saint-Corneille qui donna son nom à la chapelle. Remarquable pour sa charpente entièrement en bois du 16e siècle, en forme de coque de bateau renversée.

C’est en ce lieu qu’Alexandre DUMAS donnera naissance à une de ses oeuvres célèbres : Caligula. Arbre remarquable (Fau de Verzy) devant la chapelle.

Accès libre

Samedi et dimanche : 9 h – 18h Chapelle Saint-Corneille-aux-Bois Forêt Domaniale de Compiègne – 60200 Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France Accessible uniquement à pieds. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d'Évènement: Oise Autres Lieu Chapelle Saint-Corneille-aux-Bois Adresse Forêt Domaniale de Compiègne - 60200 Compiègne

