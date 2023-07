Expo Chapelle des Arts – Association Calcin de Cristal Chapelle Saint-Claude Clavy-Warby, 14 juillet 2023, Clavy-Warby.

Clavy-Warby,Ardennes

En partenariat avec la municipalité de Clavy-Warby, l’association d’artisanat d’art « Calcin de cristal » organise une exposition artistique et artisanale dans la chapelle de Warby : ébéniste, coutelier, bijoutière, verrier, feutrière et artistes pastellistes en partageront l’espace.Rendez-vous à la Chapelle Saint-Claude entre Clavy Warby et Thin le Moutier du 14 au 16 Juillet de 13 heure à 19 heure !.

2023-07-14 fin : 2023-07-16 . .

Chapelle Saint-Claude Rue du Val de Thin

Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est



In partnership with the municipality of Clavy-Warby, the arts and crafts association « Calcin de cristal » is organizing an arts and crafts exhibition in the Warby chapel: cabinetmakers, cutlers, jewelers, glassmakers, felt-makers and pastel artists will share the space.Rendezvous at the Chapelle Saint-Claude between Clavy Warby and Thin le Moutier from July 14 to 16 from 1pm to 7pm!

¡En colaboración con el municipio de Clavy-Warby, la asociación de artesanos « Calcin de cristal » organiza una exposición de artesanía en la capilla de Warby: ebanistas, cuchilleros, joyeros, vidrieros, fieltreros y artistas del pastel compartirán el espacio.Del 14 al 16 de julio de 13:00 a 19:00 horas en la Chapelle Saint-Claude entre Clavy Warby y Thin le Moutier!

In Partnerschaft mit der Gemeinde Clavy-Warby organisiert der Kunsthandwerkerverein « Calcin de cristal » eine Kunst- und Handwerksausstellung in der Kapelle von Warby: Tischler, Messerschmiede, Juweliere, Glasbläser, Filzer und Pastellkünstler werden sich den Raum teilen.Rendez-vous in der Kapelle Saint-Claude zwischen Clavy Warby und Thin le Moutier vom 14. bis 16. Juli von 13.00 bis 19.00 Uhr!

Mise à jour le 2023-07-09 par Ardennes Tourisme