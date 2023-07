Concert de violon Chapelle Saint Clair Villeréal, 15 septembre 2023, Villeréal.

Villeréal,Lot-et-Garonne

Concert avec deux violonistes du conservatoire de Toulouse.

Programme précis à suivre..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . .

Chapelle Saint Clair Parisot

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert with two violinists from the Toulouse Conservatory.

Detailed program to follow.

Concierto con dos violinistas del Conservatorio de Toulouse.

Programa detallado más adelante.

Konzert mit zwei Violinisten des Konservatoriums von Toulouse.

Genaues Programm folgt.

