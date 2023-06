Partez à la découverte de la Guyane avec l’exposition photographique : « Mémoires d’antan » Chapelle Saint-Clair-de-Verdun Quins, 16 septembre 2023, Quins.

Partez à la découverte de la Guyane avec l’exposition photographique : « Mémoires d’antan » 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Clair-de-Verdun Gratuit. Entrée libre.

Tous les ans, l’association Saint-Clair de Verdun propose une exposition d’objets et de photos intitulée « Mémoires d’antan » organisée par Alain Gilbert.

Cette année, il vous propose de découvrir la Guyane, qu’il a parcourue à la recherche de peintures et de gravures rupestres. Il en a rapporté de nombreux objets et photos qu’il exposera dans la maison restaurée de Verdun.

Il vous présentera :

• Le territoire de la Guyane, qui va du Roiraima (Venezuela) jusqu’au Para (Brésil), en passant par les mythiques Tumuc Humac.

• Les explorateurs, de Christophe Colomb à Creveaux et Coudreau (fin XIXe siècle).

• Le melting-pot des populations amérindiennes, afro-américaines, créoles et asiatiques (comme les Hmongs).

• Les paysages, la faune et la flore.

• Le bagne de Cayenne et la fusée Ariane à Kourou.

Chapelle Saint-Clair-de-Verdun Village, 12800 Quins Quins 12800 Aveyron Occitanie 05 65 69 03 04 Plongez dans le passé en découvrant ce site et sa chapelle préromane, dans son écrin de verdure, au coeur du Ségala.

Très tôt, les hommes semblent avoir été attirés par le site de Verdun, dont le nom d’origine celtique évoque un promontoire fortifié. Le point d’orgue de la découverte du site est sans nul doute la chapelle Saint-Clair, classée au titre des Monuments historiques. Bâtie à la fin du premier millénaire de notre ère, elle est décorée de peintures murales exécutées dans le style gothique flamboyant au XVe siècle.

Fréquentée pendant longtemps par les pèlerins venant prier saint Clair, elle a été délaissée vers 1950. Après de longues années d’abandon, le lieu reprend vie sous l’impulsion de l’association Saint-Clair de Verdun, qui se consacre à la restauration et à l’animation du site. Suivre les panneaux indiquant le site à proximité de La Mothe sur la nationale 88. Aire de pic-nique à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Association Saint-Clair de Verdun