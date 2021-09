Saint-Martin-de-la-Cluze Saint-Martin-de-la-Cluze Isère, Saint-Martin-de-la-Cluze Chapelle Saint Christophe de Pâquier Saint-Martin-de-la-Cluze Saint-Martin-de-la-Cluze Catégories d’évènement: Isère

Saint-Martin-de-la-Cluze

Chapelle Saint Christophe de Pâquier Saint-Martin-de-la-Cluze, 18 septembre 2021, Saint-Martin-de-la-Cluze. Chapelle Saint Christophe de Pâquier 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Saint-Martin-de-la-Cluze Isère Saint-Martin-de-la-Cluze Construite au XIIème siècle , cette chapelle possède des caractéristiques stylistiques semblables à plusieurs autres édifices romans de la région. mairie.smdlc@wanadoo.fr +33 4 76 72 52 91 http://www.mairie.smdlc.free.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Martin-de-la-Cluze Autres Lieu Saint-Martin-de-la-Cluze Adresse Ville Saint-Martin-de-la-Cluze lieuville 44.99346#5.67077