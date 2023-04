visite libre exposition Mon_Art. La renaissancse de l’école de dessin de Soissons Chapelle Saint Charles Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

visite libre exposition Mon_Art. La renaissancse de l’école de dessin de Soissons Chapelle Saint Charles, 13 mai 2023, Soissons. visite libre exposition Mon_Art. La renaissancse de l’école de dessin de Soissons Samedi 13 mai, 18h00 Chapelle Saint Charles Visite libre de l’exposition Mon_Art. la renaissance de l’école de dessin de Soissons

De 18h à 22h

Cette exposition met en scène les œuvres créées par les lycéens, étudiants et écoliers de différents établissements scolaires de Soissons. Il résulte des ateliers menés avec ces classes durant l’exposition Des foules, des peuples, des créatures (musée d’art et d’histoire, Saint-Léger). Chapelle Saint Charles 9 rue de Panleu 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©ChapelleSaintCharles

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Chapelle Saint Charles Adresse 9 rue de Panleu 02200 SOISSONS Ville Soissons Departement Aisne Age max 99 Lieu Ville Chapelle Saint Charles Soissons

Chapelle Saint Charles Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/

visite libre exposition Mon_Art. La renaissancse de l’école de dessin de Soissons Chapelle Saint Charles 2023-05-13 was last modified: by visite libre exposition Mon_Art. La renaissancse de l’école de dessin de Soissons Chapelle Saint Charles Chapelle Saint Charles 13 mai 2023 Chapelle Saint Charles Soissons Soissons

Soissons Aisne