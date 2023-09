La Chapelle du Clos et ses mosaïques Chapelle Saint-Charles Plombières-les-Bains Catégories d’Évènement: Plombières-les-Bains

Vosges La Chapelle du Clos et ses mosaïques Chapelle Saint-Charles Plombières-les-Bains, 16 septembre 2023, Plombières-les-Bains. La Chapelle du Clos et ses mosaïques 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Charles Une chapelle aménagée en 1936, avec les superbes mosaïques de Franck Danis Chapelle Saint-Charles 6 Rue Grillot, 88370 Plombières-lès-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est La chapelle est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Elle prend place dans l’enceinte de l’ancien hôpital thermal de 1862, devenu l’hospice des Deux Augustins en 1891, puis le Clos des Deux Augustins en 2011.

Elle a été aménagée en 1936 selon les dessins d’une sœur de la Congrégation de Saint Charles et de Franck Danis. Les caractéristiques de la chapelle sont : des vitraux d’écailles roses et mauves, des fresques représentant la Crucifixion, la Sainte Famille et saint Charles Borromée ; un chemin de croix avec des symboles figuratifs du Calvaire ; des cabochons en faïence blanche et carreaux d’émail bleu ; des luminaires en laiton. Le décor a une similitude avec celui de la Buvette du Bain National (Rue Liétard). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

