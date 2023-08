Visitez cette chapelle du XVIIe siècle en visite libre Chapelle Saint-Charles Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Visitez cette chapelle du XVIIe siècle en visite libre Chapelle Saint-Charles Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Visitez cette chapelle du XVIIe siècle en visite libre 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Charles Gratuit. Entrée libre. La chapelle Saint-Charles vous ouvre ses portes pour des visites libres.

En 1678, Louis XIV ordonne la création à Montpellier d’un hôpital général. Sa chapelle dédiée à saint Charles offrait deux niveaux de tribunes, correspondant aux étages de l’hôpital, afin que les pensionnaires puissent assister de plain-pied aux offices. Chapelle Saint-Charles Place Albert 1er, 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault Occitanie En 1678, Louis XIV ordonne la création à Montpellier d’un hôpital général pour les pauvres et les indigents sur l’emplacement du couvent des Carmes. La chapelle affectée à l’hôpital, dédiée à saint Charles, est agrandie et remaniée par Jean Giral en 1751 puis Jacques Nogaret. Elle comporte un plan bien particulier : ses deux niveaux de tribunes, correspondant aux étages de l’hôpital, permettaient aux pensionnaires d’assister de plain-pied aux offices ! Classée au titre des Monuments historiques en 1947, la chapelle accueille désormais des répétitions des chorales de la ville et des concerts ouverts au public. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Hugues Rubio | Montpellier 3M

