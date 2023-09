Démonstration d’archéo-lutherie avec Raphaël-Clément Dumas Chapelle Saint-blaise Villeneuve-lès-Maguelone, 16 septembre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Démonstration d’archéo-lutherie avec Raphaël-Clément Dumas 16 et 17 septembre Chapelle Saint-blaise Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à la chapelle Saint-Blaise de Maguelone.

Le CIMM et plus particulièrement Raphaël-Clément Dumas, vous proposent une démonstration d’archéo-lutherie, néologisme utilisé pour la facture des instruments de musique du passé, dont les traces physiques sont trop parcellaires pour pouvoir oeuvrer par reproduction. Vous apprendrez alors comment restituer aujourd’hui des instruments « médiévaux » selon les gestes, les techniques et savoir-faire de l’artisanat d’art traditionnel.

Chapelle Saint-blaise 5043 Maguelone, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

