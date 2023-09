Visite libre Chapelle Saint-Bernardin 14 Rue du Dr Rostan, 06600 Antibes Antibes, 15 septembre 2023, Antibes.

Chapelle Saint-Bernardin 14 Rue du Dr Rostan, 06600 Antibes Antibes 14, rue du Dr Rostan Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 34 47 17 http://www.antibesjuanlespins.com Sa date de construction est encore à déterminer. La Chapelle Saint-Bernardin abrite, de 1581 à la Révolution, la confrérie des pénitents blancs de Saint-Bernardin. A la Révolution, elle devient bien nationale et, en 1792, le bâtiment est réquisitionné pour le logement du 72ème régiment cantonné à Antibes. Le bâtiment est rendu au culte en 1827, comme chapelle de secours, puis administré par la Fabrique. En 1833, l’ancien réfectoire de la chapelle est aménagé pour recevoir l’école communale élémentaire. Lors de l’aménagement de la rue du Passage (actuelle rue Rostan), en 1846, il est prévu d’aménager une placette face à l’église pour faciliter la fréquentation de l’édifice les jours de culte. Le portail, réalisé en noyer et sapin, aurait été offert par la population antiboise en remerciement de la protection divine accordée, Antibes ayant été épargné par la peste sévissant en Provence en 1580. Edifiée au XVIème siècle, cette chapelle dont le patron est St Bernardin vient d’être entièrement restaurée. Vous pourrez y admirer les magnifiques fresques du XVIème siècle et celles du début du XXème siècle. Retable du XVIIème S « Le retable du 17ème siècle en bois polychrome a été entièrement restauré. Deux tableaux de Antoine AUNDI (école de Bréa) sont exposés dans la salle voûtée spécialement aménagée pour eux. Visite libre : Samedi 9h00 – 12h00 et 13h – 17h00 dimanche – horaires : 10h-13h / 14h – 18h accès PMR

© Jordan Plantadis, free license