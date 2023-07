Après-midi musical à Saint-Benoît Chapelle Saint-Benoît Marmande, 17 septembre 2023, Marmande.

Les musiciens de l’Ensemble Pierre Taconné vous proposent de passer un moment avec eux au son de leur duo violon alto et piano.

Chapelle Saint-Benoît Rue de la libération, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 47 07 http://www.mairie-marmande.fr/ Découvrez cette chapelle de l’ancien couvent des Bénédictines, datant du XVIIe siècle et mêlant style baroque et classique. Elle comporte des plafonds peints du XVIIe siècle, des tableaux du peintre de l’École française Johan Michel et un retable baroque en bois doré. Accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

©DR