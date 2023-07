Visite guidée de la chapelle de Marmande Chapelle Saint-Benoît Marmande, 16 septembre 2023, Marmande.

Adossée à la sous-préfecture du Lot-et-Garonne en centre-ville de Marmande, la chapelle Saint-Benoît est un édifice classé au titre des Monuments historiques, qui mélange élégamment les styles baroque et classique. Seul vestige de l’ancien couvent de Saint-Benoît, fondé en 1645 par la marquise de Grignols, elle devint une prison révolutionnaire quand les religieuses en furent expulsées en 1792. La chapelle ne sera rendue au culte qu’en 1839.

Observez sa façade de style classique dominée par des lignes simples et sobres, puis entrez et découvrez l’intérieur de style baroque à la décoration luxuriante. Admirez le plafond avec son décor peint sur bois aux motifs exubérants, un vaste retable en bois doré polychrome ainsi qu’une série exceptionnelle de tableaux de l’école toulousaine du XVIIIe siècle, illustrant la vie de Jésus (adoration des mages, baptême…).

Chapelle Saint-Benoît Rue de la libération, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 47 07 http://www.mairie-marmande.fr/ Découvrez cette chapelle de l’ancien couvent des Bénédictines, datant du XVIIe siècle et mêlant style baroque et classique. Elle comporte des plafonds peints du XVIIe siècle, des tableaux du peintre de l’École française Johan Michel et un retable baroque en bois doré. Accessible aux PMR.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

