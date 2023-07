Visite guidée de la chapelle Saint-Aubin de Châteaupanne (Montjean-sur-Loire-Mauges-sur-Loire) Chapelle saint-aubin de chateaupanne Montjean-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montjean-sur-Loire Visite guidée de la chapelle Saint-Aubin de Châteaupanne (Montjean-sur-Loire-Mauges-sur-Loire) Chapelle saint-aubin de chateaupanne Montjean-sur-Loire, 17 septembre 2023, Montjean-sur-Loire. Visite guidée de la chapelle Saint-Aubin de Châteaupanne (Montjean-sur-Loire-Mauges-sur-Loire) Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00 Chapelle saint-aubin de chateaupanne Entrée libre La chapelle de Châteaupanne de Montjean-sur-Loire Protégée au titre des monuments historiques, la chapelle Saint-Aubin de Châteaupanne est l’un des rares témoignages de l’architecture romane de la commune de Mauges-sur-Loire. Dans le cadre de l’étude d’inventaire du patrimoine menée sur la commune, Ronan Durandière, chargé d’études à la conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire, proposera deux temps de visites, le dimanche 17 septembre, à 14 h et à 16 h, afin de partager les découvertes récentes sur l’histoire de cette édifice. Chapelle saint-aubin de chateaupanne Chateaupanne, 49570 Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire 49570 Montjean-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 44 01 18 53 Patrimoine naturel de Chateaupanne. Exposition dans la chapelle. De Montjean sur Loire prendre la direction de Chalonnes sur Loire, tourner à gauche après la Carrière Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00 Conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Montjean-sur-Loire Autres Lieu Chapelle saint-aubin de chateaupanne Adresse Chateaupanne, 49570 Montjean-sur-Loire Ville Montjean-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Chapelle saint-aubin de chateaupanne Montjean-sur-Loire

Chapelle saint-aubin de chateaupanne Montjean-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montjean-sur-loire/