Découverte animée du Centre bourg historique Chapelle Saint-Antoine Saint-Antoine-du-Rocher, 16 septembre 2023, Saint-Antoine-du-Rocher.

Visite commentée et animée par des bénévoles de l’association Les amis du patrimoine vêtus d’habits d’époque de : la Chapelle et son gisant, du Lavoir et ses lavandières, du Parc Barillet Deschamps par le paysagiste éponyme.

Chapelle Saint-Antoine Place de la Chapelle, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Un ermite dénommé Antoine vint s’installer sur la commune vers le VIIe siècle dans une grotte au milieu des bois. Devenue un oratoire pendant un temps, une chapelle y fut bâtie. Une source se trouve à proximité.

La chapelle et la source furent restaurées en 1842 puis en 1969. Deux sarcophages datant du VI siècle découverts en 1978 sont déposés dans la chapelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Catherine Moreau