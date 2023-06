Chapelle Saint-Antoine, Matafelon-Granges (01) Chapelle Saint-Antoine Matafelon-Granges Matafelon-Granges Catégories d’Évènement: Ain

Matafelon-Granges Chapelle Saint-Antoine, Matafelon-Granges (01) Chapelle Saint-Antoine Matafelon-Granges, 25 juin 2023, Matafelon-Granges. Chapelle Saint-Antoine, Matafelon-Granges (01) Dimanche 25 juin, 18h00 Chapelle Saint-Antoine Entrée libre Les Chantres d’Ain (Choeur d’Hommes du Haut-Bugey) se produiront à la chapelle de Granges, à l’issue de cette manifestation musicale, le verre de l’amitié sera servi au hameau de Bombois. Dans la soirée, une visite commentée de l’édifice et du chantier de restauration aura lieu, n’hésitez pas à venir ! Chapelle Saint-Antoine Matafelon-Granges 01178 Matafelon-Granges 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 35 88 80 »}, {« type »: « email », « value »: « levaldorphee01@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

