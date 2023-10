L’Art au gré des Chapelles Chapelle Saint-Anne/Saint-Julien de Penchâteau Le pouliguen, 1 septembre 2023, Le pouliguen.

L’Art au gré des Chapelles 1 septembre – 1 octobre Chapelle Saint-Anne/Saint-Julien de Penchâteau Public

Exposition de peintures.

Artiste à l’honneur : Merio Ameglio

annexe-chapelle-2579712

Chapelle Saint-Anne/Saint-Julien de Penchâteau Place Monseigneur Freppel 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 37 12 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 73 83 14 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@ap2a.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ap2a.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/l-art-au-gre-des-chapelles-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/annexe-chapelle-2579712.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T14:30:00+02:00 – 2023-09-01T18:30:00+02:00

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T18:30:00+02:00

CULTURE EXPOSITION