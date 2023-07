Visite commentée de la chapelle Saint-André de Chânes Chapelle Saint-André de Chânes Béligneux, 16 septembre 2023, Béligneux.

L’origine de cette chapelle de hameau est liée à une ancienne léproserie fondée par les Cisterciens de Saint-Sulpice en Bugey, et daterait du XIIIe siècle. De style roman, la chapelle est décorée de peintures murales.

De dimensions réduites, l’intérêt de ce bâtiment réside surtout dans les peintures murales qui décorent l’intérieur. De style roman, la chapelle, composée d’une nef unique, mesure 20 mètres de long sur 7 de large et se termine par une abside semi-circulaire dans le choeur. La création de l’abside du choeur se situe entre le XIIème et le XVème siècle, le narthex et le campanile, de la fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle. Les murs latéraux sont percés chacun de deux ouvertures en plein centre. Le campanile ajouré abrite une cloche fondue en 1835 à Lyon. Les fresques ont été découvertes en 1985, puis restaurées lors des travaux de sauvegarde de la chapelle. Elles sont réalisées sur mortier de chaux, avec des pigments minéraux (ocre rouge et ocre jaune) et un charbon végétal (noir de vigne). Tous les murs sont peints, seules les fresques du choeur sont parfaitement lisibles. Sur les côtés, figurent une partie de fresque de Saint-Michel et le dragon, des dessins naïfs, animaux, personnages, etc… Les croix de consécration sont peintes sur le pourtour de la chapelle entre les fresques, et sont toutes différentes. Elles sont destinées à perpétuer le souvenir des croix tracées sur les murs des chapelles ou des églises par l’évêque de la cérémonie de consécration.

