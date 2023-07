Visite libre du site de Saint-Abdon Chapelle Saint-Abdon Arnay-sous-Vitteaux Catégories d’Évènement: Arnay-sous-Vitteaux

Côte-d'Or Visite libre du site de Saint-Abdon Chapelle Saint-Abdon Arnay-sous-Vitteaux, 16 septembre 2023, Arnay-sous-Vitteaux. Visite libre du site de Saint-Abdon 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Abdon Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le site de Saint-Abdon à Arnay-sous-Vitteaux. Ce site comprend une chapelle du début du XVIe siècle dédiée à saint Abdon, dont la restauration a été achevée en 2014. Un chemin pédestre balisé (1,2 km) permet de découvrir des grottes, tertres et enclos funéraires. Chapelle Saint-Abdon Montée de Sébastopol 21350 Arnay-sous-Vitteaux Arnay-sous-Vitteaux 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 21 68 94 24 À 2 km du village d’Arnay-sous-Vitteaux, en direction de la ferme de Sébastopol – Parking puis 300 m à pieds Possible chemin pédestre labellisé de 1.2 km. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

