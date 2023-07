Visite guidée chapelle des Pérons chapelle rurale des Perrons Charenton-du-Cher, 16 septembre 2023, Charenton-du-Cher.

Visite guidée chapelle des Pérons Samedi 16 septembre, 15h00 chapelle rurale des Perrons Inscription recommandée (livret de visite)

Sanctuaire rural typique du milieu du XIXe siècle comprenant une nef, une sacristie et une chambre.

A l’initiative de sœur Ephrem, religieuse apothicaire du couvent des sœurs de la Charité de Charenton-du-Cher, la construction et le mobilier proviennent de dons des habitants. Devenue communale au début du XXe siècle, elle a été utilisée récemment comme salle de concert.

chapelle rurale des Perrons Les perons 18210 charenton du cher Charenton-du-Cher 18210 les perons Cher Centre-Val de Loire chapelle rurale construite en 1862 et financée sur fonds privés par les habitants du hameau, de charenton et des alentours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

marie reine breton