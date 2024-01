Bach : Messe en si mineur Chapelle royale Versailles, vendredi 5 avril 2024.

Bach : Messe en si mineur Messe en si mineur. Vendredi 5 avril, 21h00 Chapelle royale A partir de 41 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T21:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T21:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:00:00+02:00

C’est peut-être le chef-d’œuvre le plus abouti de la musique sacrée baroque, œuvre enivrante de beauté chorale et riche d’airs éblouissants. L’origine de cette fameuse Messe en si mineur est passionnante. Elle a été finalisée par Bach à Leipzig vers 1748, deux ans avant la mort de son auteur, en assemblant sa Missa Brevis de 1733 (un Kyrie et un Gloria dédiés à l’Electeur de Saxe, pour la brillantissime Cour de Dresde – catholique) avec divers morceaux déjà écrits, notamment le Sanctus daté de Noël 1724, mais aussi avec de nouvelles compositions, pour former ce que son fils Carl Philipp Emanuel appelle la “Grande Messe Catholique”. Il s’agit en quelque sorte d’une œuvre théorique, dont la destination n’était pas dictée par un objectif précis de représentation : Bach aurait ainsi réalisé son grand œuvre, une somme musicale sacrée après cinquante années dédiées aux cantates et passions…

Chapelle royale Château de Versailles – Place d’Armes – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/chapelle-royale [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/bach-messe-en-si-mineur_e3004 »}] La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l’angle que forment l’aile du Grand Appartement du Roi et l’aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château.