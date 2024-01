Bach : Passion selon saint Jean Chapelle royale Versailles, samedi 30 mars 2024.

Bach : Passion selon saint Jean Concert en allemand surtitré en français et anglais. 30 et 31 mars Chapelle royale A partir de 41 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-31T15:00:00+02:00 – 2024-03-31T17:30:00+02:00

Des deux passions de Bach conservées, la saint Jean fut la première composée, et remise plusieurs fois sur le métier par le Cantor pour des exécutions différentes entre 1724 et 1747. À Saint-Thomas de Leipzig, Bach disposait d’un ensemble choral et instrumental suffisamment aguerri pour permettre la virtuosité des airs et chœurs de cette passion charnue, et il a poussé au maximum les effets de rhétorique mettant en valeur le texte dramatique autant que doloriste qu’il devait incarner. C’était alors de loin la plus vaste de ses compositions : elle est restée l’une des préférées du public aujourd’hui encore pour son humanité extraordinaire.

Chapelle royale Château de Versailles – Place d'Armes – 78000 Versailles