Purcell : Hail ! Bright Cecilia – Ode à Sainte Cécile Chapelle royale Versailles, samedi 16 mars 2024.

Purcell incarne une page glorieuse dans l’histoire de son pays : celle de la Restauration, période où la monarchie renaît après le sombre régime de Cromwell. Là où les puritains avaient étouffé la vie musicale se reforment les chœurs et les sociétés de concerts ; l’heure est à l’harmonie et à la fête, pendant que le roi d’Angleterre fonde ses 24 violons et redonne vie à sa Chapelle Royale, dont Purcell devient le compositeur phare.

La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l'angle que forment l'aile du Grand Appartement du Roi et l'aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château.