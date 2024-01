Charpentier : Missa Assumpta est Maria Chapelle royale Versailles, dimanche 10 mars 2024.

Charpentier : Missa Assumpta est Maria Motet pour une longue Offrande H.434 Dimanche 10 mars, 17h00 Chapelle royale A partir de 22 €

Début : 2024-03-10T17:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:30:00+01:00

De l’ombre et la détresse de la mort, à la lumière éblouissante de la Résurrection, l’œuvre de Charpentier révèle prodigieusement le trouble dans lequel nous sommes plongés face au mystère de Pâques, celui du passage mystique de la mort à la vie. Les prières, les plaintes et les chants montent unanimement vers la bienveillante Vierge Marie, dont la propre montée aux cieux atteint des sommets d’expression dans ce qui est sans doute la plus parfaite messe de Marc-Antoine Charpentier (la dernière de sa composition).

Chapelle royale Château de Versailles – Place d'Armes – 78000 Versailles