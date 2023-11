Versailles au Son des Orgues : Requiem de Pierre Bouteiller Chapelle royale Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Versailles au Son des Orgues : Requiem de Pierre Bouteiller
Jeudi 7 décembre, 17h30
Chapelle royale
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jacques Boyvin, Premier Livre, 6e ton : Plein jeu

Deux déchiffrages par le choeur

Jacques Boyvin, Fugue

Pierre Bouteiller, Requiem (Introït, Kyrie, Graduel)

Guillaume-Gabriel Nivers, Benedictus

Bouteiller, Offertoire et Sanctus

Nicolas de Grigny, Tierce en taille

Bouteiller, Elévation

Louis Marchand, Premier livre : Fond d’orgue

Bouteiller, Agnus

Marchand, Dialogue

Bouteiller, Post-communion

Chapelle royale
Château de Versailles – Place d'Armes – 78000 Versailles

La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l'angle que forment l'aile du Grand Appartement du Roi et l'aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château.

