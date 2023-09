Les Jeudis musicaux Chapelle royale Versailles, 16 novembre 2023, Versailles.

Quatre grandes thématiques élaborées par Fabien Armengaud, à l’image des quatre sous-maîtres de la Chapelle royale, viennent ponctuer cette nouvelle saison des Jeudis musicaux, auditions du chœur des Pages et des Chantres du Centre de musique baroque de Versailles à la Chapelle royale de Versailles.​

Musique des couvents

Maison royale de Saint-Cyr

Les cercles italianisants du début du XVIIIe siècle

Chapelle royale Château de Versailles – Place d'Armes – 78000 Versailles

La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l'angle que forment l'aile du Grand Appartement du Roi et l'aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château.

© Morgane Vie