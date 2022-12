Charpentier : Leçons des Ténèbres Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Charpentier : Leçons des Ténèbres Chapelle royale, 1 avril 2023, Versailles. Charpentier : Leçons des Ténèbres Samedi 1 avril 2023, 20h00 Chapelle royale

Avec William Christie (direction) et Les Arts Florissants. Chapelle royale Château de Versailles – Place d’Armes – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/chapelle-royale La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l’angle que forment l’aile du Grand Appartement du Roi et l’aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château. PROGRAMME

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Troisième leçon de Ténèbres du Mercredi saint H.135

Méditations pour le Carème H.380-389

Second répons après la seconde leçon du second nocturne du Jeudi saint H.129

Troisième leçon de Ténèbres du Vendredi saint H.137

