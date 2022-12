Lully : Te Deum Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Lully : Te Deum Chapelle royale, 11 mars 2023, Versailles. Lully : Te Deum Samedi 11 mars 2023, 19h00 Chapelle royale

Sur inscription.

Le Te Deum resta l’œuvre religieuse la plus jouée de son temps : mariage princier, victoire militaire, guérison du roi, création somptueuse de Lully, composée pour un monarque au faîte de sa gloire. Chapelle royale Château de Versailles – Place d’Armes – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/chapelle-royale La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l’angle que forment l’aile du Grand Appartement du Roi et l’aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château. En complément de ce Te Deum destiné régulièrement à célébrer les victoires militaires ou les grands évènements du règne, le grand motet Exaudiat Te Dominus (1684) est lui aussi une glorification du Roi militaire, dont Dieu vient soutenir les armes. La fin du motet est grandiloquente à souhait et la pompe versaillaise est à son apogée : Seigneur, donne au Roi la Victoire ! Stéphane Fuget clôt ainsi les trois années de résidence au Château de Versailles consacrées à l’intégrale des Grands Motets de Lully, menée avec son ensemble Les Epopées, en leur adjoignant pour ce programme fastueux de Te Deum les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles : il atteint ainsi un effectif équivalent à celui que connut Louis XIV pour les exécutions de cette musique proprement royale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T19:00:00+01:00

2023-03-11T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Chapelle royale Adresse Château de Versailles - Place d'Armes - 78000 Versailles Notre-Dame Ville Versailles lieuville Chapelle royale Versailles Departement Yvelines

Chapelle royale Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Lully : Te Deum Chapelle royale 2023-03-11 was last modified: by Lully : Te Deum Chapelle royale Chapelle royale 11 mars 2023 Chapelle royale Versailles Versailles

Versailles Yvelines