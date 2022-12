Oratorio de Noël Chapelle royale, 11 décembre 2022, Versailles.

Sur réservation.

Avec ces six cantates brillantes, emplies de vie et d’enthousiasme, cette œuvre magnifie l’alternance des grands chœurs typiques de l’art choral de Bach et des airs solistes.

Chapelle royale Château de Versailles – Place d’Armes – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/chapelle-royale La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l’angle que forment l’aile du Grand Appartement du Roi et l’aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château.

Rassemblant un orchestre toujours animé et qui soutient le discours musical, armé de tambours et trompettes pour les passages glorieux et la joie des fidèles, Bach dédie aux solistes certains de ses plus beaux arias. Le résultat est festif et saisissant, tant la force et la précision du Monteverdi Choir dépassent toute attente, sous la direction inspirée de John Eliot Gardiner : son interprétation devrait sonner somptueusement dans la Chapelle Royale.



