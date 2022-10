Messe des Morts de Jean Gilles Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Messe des Morts de Jean Gilles
Jeudi 8 décembre, 21h00
Chapelle royale

Sous la baguette de Fabien Armengaud, les Pages & les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles et l’orchestre baroque d’Helsinki feront entendre la célèbre Messe des Morts de Jean Gilles. Chapelle royale Château de Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/chapelle-royale La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l’angle que forment l’aile du Grand Appartement du Roi et l’aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château. Jean Gilles, né à Tarascon en 1668 et mort à Toulouse en 1705, fut formé à la Maîtrise d’Aix-en-Provence, véritable creuset d’illustres compositeurs tels André Campra et François Estienne. Il exerça notamment comme maître de musique de la Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse. Son oeuvre la plus célèbre est sans conteste sa Messe des Morts, jouée maintes fois, en particulier au Concert Spirituel, mais également lors de pompes funèbres illustres : Gilles, Royer, Rameau et Louis XV. Ce programme fera également entendre un motet inédit, le Domine Deus meus, dans lequel Gilles laisse exprimer toute sa science théâtrale par maints effets dramatiques dont une impressionnante tempête. Le Grand-Orgue Clicquot, joué par Nicolas Bucher, viendra enrichir ce programme avec une hymne de Nicolas de Grigny, exact contemporain de Gilles.

2022-12-08T21:00:00+01:00

2022-12-08T23:30:00+01:00

