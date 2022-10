Les Jeudis musicaux Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Les Jeudis musicaux Chapelle royale, 24 novembre 2022, Versailles. Les Jeudis musicaux 24 novembre 2022 – 1 juin 2023, les jeudis Chapelle royale

Entrée gratuite. sur réservation

En 2022/2023, le Centre de musique barque de Versailles vous invite aux Jeudis musicaux, auditions hebdomadaires du chœur des Pages & des Chantres à la Chapelle royale du château de Versailles. Chapelle royale Château de Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/chapelle-royale La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l’angle que forment l’aile du Grand Appartement du Roi et l’aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château. Cette saison foisonnante des Jeudis musicaux, conçue par Fabien Armengaud, aura pour fil rouge trois grandes thématiques permettant d’entendre les chefs-d’œuvre du répertoire baroque ainsi que de nombreux trésors inédits : Le thème de la piété baroque, La polychoralité et la thématique Pompes. Toutes les dates des Jeudis musicaux : Jeu. 24 novembre 2022 – 17h30

Jeu. 01 décembre 2022 – 17h30

Jeu. 15 décembre 2022 – 17h30

Jeu. 05 janvier 2023 – 17h30

Jeu. 12 janvier 2023 – 17h30

Jeu. 19 janvier 2023 – 17h30

Jeu. 26 janvier 2023 – 17h30

Jeu. 02 février 2023 – 17h30

Jeu. 09 février 2023 – 17h30

Jeu. 16 février 2023 – 17h30

Jeu. 09 mars 2023 – 17h30 (Eglise Sainte-Elisabeth de Hongrie/Versailles)

Jeu. 16 mars 2023 – 17h30

Jeu. 23 mars 2023 – 17h30

Jeu. 30 mars 2023 – 17h30

Jeu. 06 avril 2023 – 17h30

Jeu. 13 avril 2023 – 19h30 (Galerie des batailles)

Jeu. 20 avril 2023 – 17h30

Jeu. 11 mai 2023 – 17h30

Jeu. 25 mai 2023 – 17h30

Jeu. 01 juin 2023 – 17h30

