Vivaldi & Gervais : Splendeurs sacrées à l’italienne Chapelle royale, 23 novembre 2022, Versailles.

Vivaldi & Gervais : Splendeurs sacrées à l’italienne Mercredi 23 novembre, 20h00 Chapelle royale

Entrée payante sur réservation

Le Centre de musique baroque de Versailles poursuit l’exploration de l’oeuvre de Charles-Hubert Gervais, compositeur proche du Régent Philippe d’Orléans, avec les Ombres et le Concert Spirituel.

Chapelle royale Château de Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/chapelle-royale La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l’angle que forment l’aile du Grand Appartement du Roi et l’aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château.

Dans ce programme, créé la saison dernière dans le cadre de leur résidence croisée avec le festival d’Ambronay et le Centre de musique baroque de Versailles, Les Ombres ont choisi de se pencher sur trois grands motets parmi la quarantaine de composée pour la Chapelle royale de Versailles au temps du jeune Louis XV et conservés en manuscrits à la Bibliothèque nationale de France. Associées au chœur du Concert Spirituel, Les Ombres présentent ces chefs d’oeuvre de l’écriture chorale et instrumentale, dans la tradition royale de Lully et Lalande, en regard du célèbre Vivaldi ; cette juxtaposition illustre le lien passionnel qui a toujours uni la France et l’Italie, au-delà des querelles de styles et des intrigues politiques.

Nos collègues et voisins de Château de Versailles Spectacles reprennent ce magnifique programme pour le plaisir des franciliens !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T20:00:00+01:00

2022-11-23T23:00:00+01:00