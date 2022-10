Le retour à Versailles / La Chapelle Royale de Louis XV Chapelle royale, 17 novembre 2022, Versailles.

Cheffe invitée auprès de la Maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles, Emmanuelle Haïm fait revivre la musique des sous-maîtres de Louis XV.

Emmanuelle Haïm réunit sous sa direction un plateau artistique exceptionnel, rassemblant les étudiants chanteurs et instrumentistes des CNSMD de Paris et de Lyon, le jeune chœur de paris et les Pages et Chantres du CMBV, en une vaste fresque musicale retraçant le retour de la cour et du jeune Louis XV à Versailles, le 15 juin 1722. A l’issue de sept années de résidence à Paris, sous la régence de Philippe d’Orléans, le cérémonial et la vie de cour se déploient à nouveau au cœur du palais du monarque absolu. La Chapelle royale redevient le cadre quotidien de la Messe du Roi et s’apprête à résonner de nouveaux chefs-d’oeuvre composés par les trois musiciens que le Régent a choisi dans son entourage, André Campra, Nicolas Bernier et Charles-Hubert Gervais, ainsi que par le quatrième Sous-Maître, Michel-Richard de Lalande, figure tutélaire de la musique sacrée du Grand Roi, et dont les motets resteront des références musicales absolues tout au long du Nouveau Siècle.



