L’ensemble Correspondances et les Pages du Centre de musique baroque de Versailles, sous la direction de Sébastien Daucé, font revivre les cérémonies fastueuses du sacre de Louis XIV. Chapelle royale Château de Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/chapelle-royale La chapelle du château de Versailles est une chapelle palatiale située dans le château de Versailles, près de l’angle que forment l’aile du Grand Appartement du Roi et l’aile nord. Cinq sanctuaires se sont succédé, au gré des transformations architecturales du château. Le 7 juin 1654, en la Cathédrale de Reims, Louis Dieudonné de Bourbon est sacré Roi de France et devient Louis XIV. Ce cérémonial, étape essentielle de la vie du souverain, doit marquer les esprits comme un véritable opéra sacré. La Cathédrale de Reims accueille les Grands du Royaume de France et les Princes d’Europe. Retrouvées au fil d’une minutieuse enquête, les musiques jouées lors de ce Sacre devant Dieu s’associent au faste des décorations, à l’opulence des différents corps de musique, à la variété des instruments mobilisés et au nombre considérable d’interprètes, disposés selon leur emplacement dans l’espace sacré… Grâce à ces musiques splendides enfin ressuscitées, Sébastien Daucé, son ensemble Correspondances et les Pages du Centre de musique baroque de Versailles, nous font vivre ce Sacre de Louis XIV en musique, mis en espace dans la Chapelle royale du château de Versailles : une véritable immersion au cœur de l’une des cérémonies les plus marquantes de l’Histoire de France.

