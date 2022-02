Chapelle Royale – Lully : Grands Motets – Benedictus Opéra Royal du Château de Versailles, 20 mars 2022, .

Chapelle Royale – Lully : Grands Motets – Benedictus

Opéra Royal du Château de Versailles, le dimanche 20 mars à 16:00

Les Grands Motets de Lully ont été les premiers chefs-d’œuvre de ce style « grand format » qui devait devenir la marque de la musique sacrée à la française, et un emblème du Siècle de Louis XIV. Pour l’office quotidien du Roi à Versailles, la liturgie était très particulière : la messe était dite « basse » par le prêtre, et habillée d’un concert permanent de voix et d’instruments, parmi les plus somptueux qui se puisse imaginer, les Grands Motets pour la Chapelle du Roi. Pour faire revivre ces œuvres si mythiques pour Versailles, Stéphane Fuget a réuni pour ce projet les meilleurs interprètes, une véritable « armée de généraux » où le chœur est composé de chanteurs d’exception, qui alternent les parties solistes et les grandes pièces chorales, comme au temps de Lully, pour un résultat éblouissant. La variété et le nombre des musiciens tranche aussi avec les pratiques modernes d’interprétation : huit instruments de la famille des flûtes mobilisés quand ils le doivent, les vingt[…]

Opéra Royal du Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T16:00:00 2022-03-20T17:10:00