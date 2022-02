Chapelle Royale – Les Noces Royales de Louis XIV Opéra Royal du Château de Versailles, 3 juillet 2022, .

Chapelle Royale – Les Noces Royales de Louis XIV

Opéra Royal du Château de Versailles, le dimanche 3 juillet à 21:00

Sceller la paix d’un royaume fut l’acte d’amour de Louis XIV. Épousant l’infante Marie-Thérèse, fille du roi d’Espagne en juin 1660, le jeune Louis XIV permet à son royaume d’entrer en paix et met fin à une longue guerre entre l’Espagne et la France. Pour que le Parnasse amoureux retentisse de tons d’allégresses, les plus grandes festivités furent déployées en l’honneur de Sa Majesté, durant le voyage de Louis XIV jusqu’à son retour à Paris. Il ne fallait pas moins que Du Mont, Lully, Cavalli et bien d’autres habiles compositeurs pour œuvrer aux célébrations du mariage. À partir des témoignages conservés autour de ces célébrations, de Saint-Jean-de-Luz à Versailles, ce programme recrée les œuvres musicales qui les ont accompagné : les trompettes du roi ouvrent le concert, tandis que les galeries de l’église accueillent la symphonie, l’orgue et les motets de Dumont ; enfin les plus beaux extraits d’Il Xerxe de Cavalli ainsi que les symphonies de Monsieur de Lully qui l’acco[…]

Une nouvelle production à la Chapelle Royale

