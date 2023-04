Marché de Chapelle-Royale, 1 janvier 2023, Chapelle-Royale.

Le petit marché couvert hebdomadaire de Chapelle-Royale se tient tous les vendredis après-midi et les samedis toute la journée sous la halle dans le bourg du village. Vente de produits locaux du Perche..

Samedi 2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 . .

Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The small weekly covered market in Chapelle-Royale is held every Friday afternoon and all day Saturday under the market hall in the town of the village. Sale of local Perche products.

El pequeño mercado semanal cubierto de Chapelle-Royale se celebra todos los viernes por la tarde y los sábados durante todo el día bajo la sala de mercado del centro del pueblo. Se venden productos locales de Perche.

Der kleine überdachte Wochenmarkt in Chapelle-Royale findet jeden Freitagnachmittag und samstags den ganzen Tag unter der Markthalle in der Dorfmitte statt. Verkauft werden lokale Produkte aus dem Perche.

Mise à jour le 2023-03-10 par OT DU PERCHE